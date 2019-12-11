РИАМО - 11 дек. Росстандарт предложил переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами, на этикетках вместо «сметаны», «йогурта» или «молока» предлагают писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток», пишет в среду газета «Известия».

«Нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где — нет. В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. При этом по техрегламенту до 50% жировой базы могут заменить на растительные компоненты - пальмовое, кокосовое или другое масло. Именно поэтому такую продукцию нужно исключить из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока.

В этом году магазины на своих полках начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию. Также на их ценники могут наносить аббревиатуры: БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира).

Глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарев назвал такое разделение полумерами. Он уверен, что привычные названия – сметана, молоко, йогурт – все равно вводят потребителя в заблуждение. Именно поэтому предлагается густую продукцию с ЗМЖ назвать кремом, пастой, соусом или десертом, а жидкую - коктейлем или напитком.

Представитель Национального союза производителей молока также отметил, что на данный момент в ЕАЭС начали обсуждать изменения действующего регламента в части уточнения наименований продуктов, произведенных с ЗМЖ.