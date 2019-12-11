РИАМО - 11 дек. На столичных дорогах к вечеру среды прогнозируется появление гололедицы, подморозит в городе до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в середине дня столбики термометров опустятся до 0 градусов. А к вечернему часу пик уже подморозит до минус 3 градусов. Холодный фронт принесет лишь слабые осадки – всего несколько десятых миллиметров. Но этого окажется достаточно для появления на некоторых участках дорог и тротуаров гололедицы», - говорится в сообщении.

В мегаполисе с четверга прогнозируют небольшую вероятность осадков. Днем ожидается 0 – минус 2 градуса. А 15 декабря погода испортится, и в центр России снова вернутся оттепели.

Столкновение тепла и холода всегда сопровождается усилением ветра. Но максимально он будет разгоняться только в восточной части Русской равнины.