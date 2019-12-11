РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» проинформировали водителей грузовых автомобилей и автобусов, принадлежащих частным лицам, о порядке и сроках установки тахографов, говорится в сообщении пресс-службы отдела.

«В соответствии со стандартами, физические лица, эксплуатирующие грузовики с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн (категория №3), должны установить тахографы до 1 марта 2020 года, если экологический класс транспортного средства не определен, а если он соответствует Евро-3 или меньше, то до 1 июня 2020 года, если Евро-4 и выше – до 1 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.

Физические лица, эксплуатирующие грузовики с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория №2), должны установить тахографы до 1 декабря 2020 года, если экологический класс автомобиля не определен, если он относится к Евро-3 и ниже – до 1 марта 2021 года, если к Евро-4 и выше – до 1 июня 2021 года.

Несоблюдение водителями режима труда и отдыха является одной из самых распространенных причин ДТП с участием транспорта, осуществляющего грузопассажирские перевозки. В результате усталости водитель становится невнимательным, координация действий нарушается, движения замедляются, и он засыпает, что ведет к ДТП.

Решением этой проблемы является тахограф – техническое средство, предназначенное для регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также режиме труда и отдыха их водителей.

Тахограф – обязательное устройство на грузопассажирском транспорте. Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка или наоборот ее надо снизить. Тахограф не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям – покрывать время несанкционированного простоя за счет высокой скорости. Показания тахографа – правовая защита водителя, так как они являются юридически верными данными.