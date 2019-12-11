РИАМО - 11 дек. За прошедшие сутки сотрудники полиции и МЧС провели проверки на минирование в более чем 400 зданиях в Москве, эвакуировав оттуда свыше 120 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«Число эвакуированных в этот день достигло максимума с начала волны «минирований» 28 ноября», - говорится в сообщении.

Десятого декабря москвичей эвакуировали из школ, больниц и больших ТЦ. Также накануне поступили сообщения о минировании Верховного суда и всех станций московского метро, их исследовали без проведения эвакуации.

Все ложные сообщения о заложенных бомбах поступали посредством электронной почты. С 28 ноября анонимы «заминировали» более 2,5 тысяч различных учреждений в Москве, в целях безопасности была проведена эвакуация свыше 270 тысяч человек.