РИАМО - 11 дек. Дату похорон бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова назначили на 12 декабря, политика похоронят на Новодевичьем кладбище в столице, сообщает РИА Новости.

«Да, определили дату, 12-го числа похоронят на Новодевичьем кладбище», - сказал сотрудник пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в немецкой клинике в ходе операции на сердце. Ему было 83 года. Отпевание Лужкова состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

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