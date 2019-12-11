РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Представители подольского отделения мотоклуба «Ночные волки» вручили главе округа Николаю Пестову икону к празднику Знамения Пресвятой Богородицы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска 10 декабря прошло заседание молодежного совета при главе округа, участие в котором принял сам глава Николай Пестов, председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский и другие.

«Этот день (10 декабря - ред.) совпал с православным праздником Знамение Пресвятой Богородицы. Он посвящен чудотворной иконе Божией Матери «Знамение». В рамках праздника позвольте вручить Пестову от подольского отделения мотоклуба «Ночные Волки» икону», – сказал президент отделения Дмитрий Гончаров.

Также от имени Всероссийского мотоклуба и мотообъединения «Русские мотоциклисты» он вручил благодарность председателю комитета по делам молодежи администрации округа Ивану Литвякову за поддержку и сотрудничество.