РИАМО - 11 дек. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах остается стабильно высоким, несмотря на окончание бесплатного режима, за 10 декабря пассажиры МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» совершили более 550 тысяч поездок, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы видим, что спрос на МЦД остается рекордно высоким, несмотря на завершение периода бесплатного проезда. 10 декабря пассажиры первых двух диаметров совершили более 550 тысяч поездок, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД. При этом на МЦД-1 было совершено 253,1 тысячи поездок, а на МЦД-2 - 297,8 тысячи», – рассказали в пресс-службе Дептранса.

Девятого декабря проезд на МЦД вновь стал платным. Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения малейших затруднений.

Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит как в метро - 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начинается зона «Пригород», разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

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