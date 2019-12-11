РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске завели уголовное дело на мужчину, который получал выплаты на иждивенцев как неработающий, а сам трудоустроился, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

В Подольске мужчина обратился с заявлением в один из центров социального обеспечения о выплате ему надбавки на иждивенцев, так как до трудоустройства являлся неработающим пенсионером. Он умолчал о последующем трудоустройстве.

«Таким образом он совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, так как умолчал о фактах, влекущих прекращение выплаты и продолжал осуществлять трудовую деятельность. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по статьне «Мошенничество при получении выплат», – сказала Григорян.

По ее словам, уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения.