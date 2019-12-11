РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Суд признал администрацию Котельников виновной в нарушении проведения конкурса по отбору организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении управления федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Эксплуатационная компания Акварель» на бездействие администрации Котельников при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. По результатам рассмотрения управление признало жалобу обоснованной.

«Не согласившись с указанным решением, администрация обратилась в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации городского округа Котельники в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.