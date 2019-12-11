РИАМО - 11 дек. Пассажирскую инфраструктуру реконструируют на остановочном пункте Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги, там появятся две новые платформы и подземный пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Для удобства пассажиров железнодорожники построят две новые платформы с навесами на всю длину и подземный пешеходный переход, интегрированный с существующим подземным вестибюлем метро. В нем расположатся билетные кассы и турникетные павильоны, будут установлены эскалаторы и лифты», - говорится в сообщении.

Рабочие уже монтируют освещение на временных деревянных платформах, возле которых будут останавливаться поезда пока идет реконструкция . Дерево обработали огнебиозащитным составом, который временно окрасил его в розовый цвет.

Кроме того, начались работы по сборке временного моста. О времени завершения работ будет сообщено дополнительно.

Для запуска и работы Московских центральных диаметров запланировано провести постепенную реконструкцию пассажирской инфраструктуры на территории Московского региона. В общей сложности это 66 существующих и перспективных остановочных пунктов, в том числе 28 на маршруте Одинцово – Лобня и 38 на участке Подольск – Нахабино.

Сейчас РЖД реконструирует конечные станции МЦД Одинцово и Лобня, остановочные пункты Баковка, Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Немчиновка, Рабочий поселок. Началось строительство нового остановочного пункта Славянский бульвар.

В 2020-2021 годах планируется открытие на D1 новых остановочных пунктов: Дмитровская, Петровско-Разумовская и Илимская.