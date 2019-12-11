РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В течение трех месяцев роддом Люберец выдал подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» 160 семьям, сообщается в Instagram-аккаунте Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец.

«Люберецкий роддом выдал уже более 160 огромных коробок с приданным для малыша. По опросам родителей, мамы и папы видят в этом именно «полезный и нужный» для малыша подарок, который очень пригодится в быту, для того, чтоб растить счастье в гармонии», – говорится в сообщении.

С 1 сентября при выписке из роддома можно получить подарок от губернатора Московской области – подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.