РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В многоквартирном доме на улице Советская в микрорайоне Климовск Подольска снизили температуру отопления из-за ремонтных работ на участке теплотрассы, а в другом доме по улице Мичурина отключили холодную воду, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в доме №13 на улице Советская 11 декабря с 10:00 до 17:00 снизили параметры тепловой энергии в связи с ремонтными работами на участке теплотрассы, которые проводит МУП «СЕЗ», – говорится в сообщении.

Также с 9:00 отсутствует холодное водоснабжение в доме №8 на улице Мичурина в связи с работами по замене участка трубопровода. Коммунальную услугу возобновят по окончании ремонтных работ.