РИАМО - 11 дек. Следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову, совершенном с незаконным проникновением в ее жилище в Московской области, сообщается на сайте СК РФ.

Дело передано в Генеральную прокуратуру РФ с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении Ахада Карабалаева.

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - отмечается в материале.

С 2014 года Карабалаев находится на территории России без постоянного места жительства и источника дохода. По данным следствия, 6 сентября 2019 года с целью хищения денегв и иных ценностей он незаконно проник в жилой дом, где был застигнут Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления.