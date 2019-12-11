РИАМО - 11 дек. Компания «Лотофиш» стала победителем торгов по продаже имущества подмосковного Лотошинского рыбокомбината, она предложила за лот 120 миллионов рублей при начальной цене в 183 миллиона рублей, пишет в среду газета «Ведомости».

«Лотошинский рыбокомбинат расположен на северо-западе Московской области в Волоколамском округе. Предприятие основано еще в СССР, сейчас оно законсервировано. Основной выращиваемой рыбой был карп, а также форель и карась», - отмечает газета.

В 2010 году Лотошинский рыбокомбинат признали банкротом. Предприятие и его имущество выкупили структуры банка «Возрождение», которые затем выставили лот на торги на Единой электронной торговой площадке. Компания «Лотофиш» стала единственным участником торгов.

Площадь земельного участка комбината превышает 1,6 тысячи гектаров, в основном на участке расположены искусственные пруды. На объекте можно выращивать 2,3-4,65 тысячи тонн рыбы.

Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что в 2018 году объем производства товарной рыбы в регионе составил 5,017 тысячи тонн. Производственные мощности подмосковных предприятий позволяют выращивать в год до 11 тысяч тонн живой прудовой рыбы.