РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 дек. Земляные работы по прокладке трубопровода вблизи Николо-Угрешского монастыря приостановили в Дзержинском, сейчас ведется проверка разрешительных документов, сообщила глава муниципалитета Людмила Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для реализации программы «Чистая вода» «Мосводоканал» протягивал трубопровод до водозаборных узлов. Работы вели вблизи Николо-Угрешского монастыря. Жители создали петицию с просьбой прекратить работы. По их мнению, прокладка трубопровода могла угрожать разрушением святыни.

«Наш монастырь – объект культурного наследия. Работы вблизи него вести можно, но только после получения разрешительных документов. Такой документ «Мосводоканал» получил. Администрация выдала ордер на проведение земляных работ. Они начались. Прихожане подняли тревогу. Сейчас прокладка трубопровода приостановлена», – написала Иванова.

Она добавила, что прокуратура потребовала приостановить работы до выяснения причин. Власти отозвали ордер на земляные работы. Иванова отметила, что администрация еще раз изучит все документы вместе с проектировщиками, генподрядичиком, специалистами из главного управления культурного наследия Московской области. По ее словам, стоит задача найти компромисс.