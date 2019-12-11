РИАМО - 11 дек. Новую структуру воздушного пространства Московского авиаузла утвердили накануне на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова, обновление поможет оптимизировать кружение и снижение самолетов в регионе, пишет в среду газета «Ведомости».

На протяжении нескольких лет авиакомпании и аэропорты жалуются на неэффективность управления воздушным движением в самой загруженной воздушной зоне – московской. Это выражается в отклонении реальных маршрутов от кратчайших, длительном кружении самолетов в зоне аэропортов в ожидании посадки и так далее. Нынешняя структура воздушного пространства Москвы концептуально сложилась в 70-е годы прошлого века и была разработана под единого перевозчика – «Аэрофлот».

«Новая структура предполагает оптимизацию маршрутов при полетах в московской зоне, посадке и вылете судов из московских аэропортов, использование современных технологий при формировании маршрутов, говорится в справке к заседанию комиссии. Новая структура заработает 3 декабря 2020 года», - отмечается в статье.

Кроме этого, нововведение направлено на сокращение на 15% времени полета в московской воздушной зоне при росте перевозок в 1,5 раза, на 14% сократится расход топлива. В московских аэропортах сократится на 78% средняя задержка судов при заходе на посадку и в ожидании вылета.

Также в обновленную структуру вложен принцип бесконфликтности, то есть схемы прилета и вылета судов из основных аэропортов не зависят друг от друга, независимы схемы прилетов/вылетов на параллельные полосы Домодедова и параллельные полосы Шереметьева.