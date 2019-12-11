РИАМО - 11 дек. Депутаты Московской городской думы в среду начали заседание с минуты молчания в память о бывшем мэре столицы Юрии Лужкове, передает корреспондент РИАМО.

«Вчера умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Прошу почтить его память минутой молчания», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Лужков скончался 10 декабря в немецкой клинике после ходе операции на сердце. Политику было 83 года.

У здания мэрии на Тверской улице установили траурный стол с фотографией Лужкова. Москвичи оставляют там цветы и слова поддержки в книге соболезнований.

Отпевание Лужкова состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище.