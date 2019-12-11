РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Активисты подмосковного Подольска предложили заложить капсулу времени с посланием потомкам на территории горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска 10 декабря прошло заседание молодежного совета при главе округа. Главным вопросом на повестке дня стало предстоящее благоустройство парка Талалихина, а также инициативы молодежи. В мероприятии приняли участие сам глава Николай Пестов, председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский и другие. В ходе встречи активисты предложили заложить на территории горокруга капсулу времени с посланием потомкам.

«Эта интересная идея. Подумаем над этим. Возможно, такую капсулу можно будет заложить при выполнении второго этапа благоустройства улицы 50 лет ВЛСКМ, или бульвара «Юности». Думаю, что заложить капсулу можно будет и в рамках скульптурных композиций. Я беру данную идею себе в проработку», – сказал Пестов.

Также активисты предложили установить в различных уголках округа световые короба с надписью «Я люблю Подольск». Все предложения, высказанные молодежным советом, будут взяты в проработку.