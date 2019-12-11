РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одной из бань на Курской улице недалеко от главной железнодорожной станции городского округа Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 10 декабря в 20:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: улица Курская, дом №4. В 21:13 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.