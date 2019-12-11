РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске может появиться арт-зона для творческой молодежи и любителей граффити, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска 10 декабря прошло заседание молодежного совета при главе округа. Главным вопросом на повестке дня стало предстоящее благоустройство парка Талалихина. В мероприятии приняли участие сам глава Николай Пестов, председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский, директор парка Талалихина Валерий Теличко и другие. В ходе встречи активисты предложили сделать в парке арт-зону для творческой молодежи.

«В Подольске имеется школа граффити, а также регулярно проводятся конкурсы среди молодежи. Отмечу, что в самом парке Талалихина делать арт-зону для граффити-художников не целесообразно, однако в другом месте в округе мы рассматриваем такую возможность, чтобы данную арт-зону создать и у юных художников было места, где они могли бы пообщаться с единомышленниками, что-то изобразить», – сказал председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков.

Также в ходе встречи активисты предложили рассмотреть при благоустройстве парка доступность общественных туалетов, мест общественного питания и отдыха для маломобильных групп населения, заливать дорожки парка зимой для катания на коньках, расширить тротуары и велодорожки для роллеров. Помимо этого, молодые активисты предложили увеличить количество аттракционов и многое другое.

По словам Пестова, предложения юных активистов будут взяты на контроль и при корректировании планов благоустройства будут учитываться.