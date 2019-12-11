РИАМО - 11 дек. В столице стартовала регистрация на демонстрационный экзамен для школьников в возрасте от 12 до 18 лет, хорошие результаты позволят получить специальный сертификат и даже дополнительные балы при поступлении в вуз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом учебном году испытание проводится по семи направлениям, таким как «Программирование», «Фотография», «Прототипирование», «Графический дизайн», «Мультимедийная журналистика», «Мехатронные системы. Электромеханика», «Мобильная робототехника. Программирование систем управления», - говорится в сообщении.

Принять участие в экзамене могут школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые заканчивают или уже закончили обучение по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня.

Примечательно, что успешное прохождение демонстрационного экзамена возводит не только получить ценный сертификат Московского центра качества образования, но и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Прохождение демонстрационного экзамена засчитывают такие вузы как Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина и другие.

Сам экзамен разделен на несколько этапов - зарегистрироваться на демонстрационный экзамен можно до 29 декабря, после чего состоится дистанционный этап, который продлится с 30 декабря 2019 года по 26 января 2020 года. Очная часть состоится с 17 февраля по 14 апреле на базе столичных вузов.