РИАМО - 11 дек. Старый деревянный дом, который находился в аварийном состоянии, снесли в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Как отметил руководитель ведомства Владислав Гордиенко, аварийный муниципальный многоквартирный дом выявили на улице Химиков в этом году.

«Одноэтажный деревянный дом площадью порядка 350 квадратных метров располагался на окраине города. В результате работы было принято решение о ликвидации аварийного объекта. На сегодняшний день дом полностью снесен», - добавил Гордиенко.

За два года в городском округе Серпухов выявили 59 объектов незавершенного строительства, из которых 43 самостроя. На данный момент снесено и приведено в соответствие 30 объектов. Работа по этому направлению продолжится в следующем году.

В Подмосковье проводится масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных объектов. Данные постройки портят облик городов и угрожают безопасности жителей.