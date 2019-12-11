Предновогодние пробки – настоящая беда Московского региона: каждый декабрь столичные улицы встают в мощнейших заторах, которые нередко доходят до десяти баллов. Объясняется это просто: все спешат подготовиться к праздникам и купить подарки. Ситуацию усугубляют вечный ремонт дорог и светофоров, а также сужение проезжей части за счет расширения тротуаров в центре. Впрочем, среди всех сложностей на дорогах Москвы перед Новым годом наметился и положительный тренд. Подробнее об этом эксперты рассказали корреспонденту РИАМО.

Сложные предновогодние маршруты

Год за годом перед зимними праздниками ситуация на дорогах Московского региона резко ухудшается.

В беседе с РИАМО координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов объясняет это тем, что маршруты людей становятся более сложными – иногда в течение дня надо успеть заехать, к примеру, в пять точек.

«Это относится и к автомобилистам, и к пассажирам общественного транспорта, которым с учетом сложных маршрутов приходится делать огромное количество пересадок», - говорит эксперт.

Казалось бы, в плане общественного транспорта в нынешнем году жителям Москвы и Подмосковья должно стать полегче: начали работать Московские центральные диаметры (МЦД). Но пока эксперты к этому проекту относятся скептически.

«Не заметно, чтобы сегодня от МЦД была существенная польза. Да и люди к диаметрам еще не привыкли. Не думаю, что в плане предновогодних пробок МЦД сыграют какую-либо существенную роль» - отмечает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

Тем не менее, жители Москвы и Подмосковья, стремясь сэкономить время и деньги, начали активнее использовать общественный транспорт для своих предновогодних дел. По словам координатора общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонида Антонова, уже сегодня он в 2-3 раза перегружен во многих местах. Это, например, касается центральных станций метро.

«При этом урбанисты предлагают полностью отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта. Стратегия абсолютно провальная: если такое случится, общественный транспорт региона постигнет коллапс», - объясняет Антонов.

Общественный транспорт просто не справится с нагрузкой, предупреждает он.

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Нашествие таксистов и слишком узкие улицы

Промежуточный вариант между личными автомобилями и общественным транспортом – это такси. Однако и с ним перед Новым годом возникают сложности.

Как объясняет Андрей Орел, перед зимними праздниками в столицу из регионов устремляются таксисты, чтобы заработать на новогоднем трафике. Они создают дополнительные проблемы на дорогах, а число машин в Москве из-за них вырастает минимум на 10%.

«На ухудшении дорожной ситуации в столице сказываются и постоянные дорожные работы, зачастую нелогичные. Отсюда появляются заторы и «обочники» - любители кататься вне дорожного полотна», - добавляет эксперт.

В свою очередь Леонид Антонов предсказывает, что хуже всего ситуация будет на тех столичных улицах, которые были подвергнуты урбанизации.

«Улицы с модными широченными тротуарами встанут намертво в 10-балльных пробках. Это понятно – путем зауживания проезжей части побороть пробки невозможно», - говорит он.

Уже сейчас в тех местах Москвы, где никогда не было пробок, они возникают ежедневно. Причем порой достигают 9-10 баллов. Примером может служить Можайский вал при выезде на Большую Дорогомиловскую. Все это «заужательство» даром не пройдет, считает Антонов.

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Интернет-магазины против пробок

Несмотря на весь пессимизм ситуации с предновогодними пробками в Москве, в ней наметился позитивный тренд. Как объясняет Петр Шкуматов, в прошлом году в столице заторы перед Новым годом начались позже, чем обычно.

«Все потому, что люди не сами едут за подарками и продуктами в гипермаркет, а заказывают товары через интернет. Понятно, что одно дело, когда за покупками едет сорок автомобилей, а совсем другое – когда один грузовик все развезет по 40 адресам», - говорит Шкуматов.

По мнению эксперта, этот тренд может сохраниться и в нынешнем году – ведь курьерских служб вместе с их машинами в Москве и Подмосковье появилось очень много. А значит, в 2019 году пик предновогодней нагрузки наступит еще позже, чем в прошлом: ведь еще большая часть товаров станет доставляться курьерами.

«По моему мнению, в этом году ажиотажные пробки начнутся в понедельник, 16 декабря, а закончатся примерно 25-26 декабря. Так что москвичам придется терпеть заторы где-то 1,5 недели», - считает Шкуматов.

Андрей Орел советует в пиковые дни декабря без острой необходимости не пользоваться личной машиной и все же пересесть на общественный транспорт, хотя и там будет тесно.

Несмотря на то, что перед зимними праздниками на дорогах Москвы настоящий ад, уже 31 января становится заметно легче, а первого января кататься по городу и вовсе легко и приятно.

Эксперты сходятся в одном, что, если есть возможность, то к новогодним праздникам в Московском регионе лучше готовиться заранее.

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