РИАМО - 11 дек. Специалисты Общественной палаты РФ провели исследование и выяснили, что 35% российских граждан считают справедливой минимальной зарплатой доход на уровне выше 50 тысяч рублей, сообщает РИА новости.

«Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей», - говорится в материале.

60% россиян признались, что из-за разницы в доходах сталкиваются с неравенством. 49% опрошенных заявили, что чувствуют несправедливость при доступе к медицине высокого уровня. 38% отметили, что испытывают «территориальное неравенство». Также неравенство проявляется в доступе к культурным благам, благоприятной экосреде и в невозможности обеспечить собственную безопасность.

В ходе исследования выяснилось, что 99% граждан чувствовали когда-либо социальную несправедливость и всего лишь 1% не испытывали ничего подобного.

Данное исследование проводилось с 19 ноября по 6 декабря этого года. Участникам, которыми стали 674 человека, предлагалось анонимно заполнить анкеты с вопросами. Женщин и мужчин в числе респондентов было поровну.