РИАМО - 11 дек. В среду утром в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 64 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали 17 рейсов. В Домодедове отменили девять рейсов и задержали 19. Во Внукове задержали 11 рейсов и 8 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками. Ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду.