В пятницу, 13 декабря, в Москве стартует городской новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Целый месяц – до 12 января 2020 года – на площадках в центре города, в округах и парках москвичи и гости столицы смогут увидеть ледовые спектакли и концерты, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях, сфотографироваться на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов, попробовать самые вкусные рождественские угощения и выбрать сувениры в подарок друзьям и близким.

Европейское Рождество на Манежной

Атмосферу рождественских ярмарок европейских городов обещают создать на Манежной площади. Каждый день гостей будут встречать персонажи из разных стран: литовская Рагона с черным котом в корзинке, пражская Торговка с чешским рождественским карпом, венский трубочист, который раздает золоченые пуговицы «на счастье», прибалтийский Бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки, датская Принцесса и брюссельская Шоколадница, а также Федор Шаляпин в паре с московской Купчихой.

Здесь же откроется «Праздничная почта», где с помощью эльфов-почтмейстеров можно будет отправить письмо Деду Морозу или Санта-Клаусу и подписать открытки для друзей и близких. А закупиться подарками можно в «Новогоднем магазине игрушек», в витрине которого разместится целый рождественский мини-городок.

Также посетителей ждут выступления музыкантов, театральные постановки и 20-метровая красавица-елка. Фото для Instagram можно сделать на фоне светящихся арт-объектов – «Московской тройки» и «Нюрнбергской рождественской мельницы».

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Щелкунчик на Тверском бульваре и Новом Арбате

Оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны

Площадки на Тверском бульваре посвятят одной из главных рождественских сказок – «Щелкунчик и Мышиный король». Здесь посетителей встретят артисты в костюмах персонажей этой сказки.

В самом начале бульвара можно будет сделать семейные фото в локации «Предвкушение Рождества» и покататься на игрушечных лошадках, а затем, пройдя удивительный мир игрушек, сразиться с Мышиным королем. Вместе с Щелкунчиком посетителям предложат проявить меткость в тире, скорость в «мышиных бегах» и ловкость в хоккее. Финал сказки – посещение Конфетенбурга с «конфетными» играми: кольцеброс с «леденцами», «поймай конфету», украшение «пряничной» елки.

На Новом Арбате, 19, тоже можно будет встретить персонажей «Щелкунчика». С 18:00 до 20:00 в уютном шале будут устраивать театрализованные чтения зимних сказок: кроме знаменитой сказки Гофмана, это «Снежная королева», «Двенадцать месяцев» и зимние приключения Муми-троллей.

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Праздники на льду

Оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны

В рамках «Путешествия в Рождество» в Москве откроются 13 катков со сказочным оформлением. В Новопушкинском сквере и на площади Революции откроются «Ледовые театры», где посетители увидят ледовые балеты в постановке Петра Чернышева и Евгения Плющенко. А в промежутке между спектаклями предусмотрены сеансы свободного катания.

Кроме того, покататься на коньках можно будет на Тверской площади, на площади Славы, на улицах Городецкой, Святоозерской, Перерва, Матвеевской и Митинской, в сквере у Гольяновского пруда и в Зеленограде – на площади Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне.

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Сноуборд и керлинг

Фото предоставлено Московскими сезонами

Не заскучают и любители других зимних видов спорта – в рамках фестиваля можно будет поучиться сноубордингу и керлингу.

На Новом Арбате взрослые и дети смогут покататься на сноубордах. На площадке возле дома 21 установят горку высотой 5,5 метра и длиной 30 метров. Дети от 7 лет и старше смогут бесплатно покататься и взять мастер-классы у звезд этого вида спорта, а ребята от 3 до 6 лет сделают первые шаги в сноубординге в детском сноуборд-парке под руководством опытных инструкторов.

Ледяные дорожки для керлинга в этом году зальют на площадке фестиваля по улице Школьная. Два поля растянутся от дома 35 до дома 41. Сыграть в ледовую игру смогут все желающие, а новичкам помогут инструкторы. Для малышей мастер-классы и мини-турниры будут проводиться отдельно.

На официальном сайте Федерации керлинга России можно заранее забронировать дорожку. При этом одна дорожка будет работать в режиме живой очереди в будни с 18:00 до 21:00 и в выходные в течение всего дня.

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Мастер-классы для всех возрастов

сайт оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В уютном домике-шале на Новом Арбате, 19 всех неравнодушных к творчеству ждут на занятиях по созданию рождественских аксессуаров и предметов домашнего декора. А неподалеку, на Новом Арбате 13, научат создавать праздничное настроение с помощью рождественских венков, свечей и открыток, шаров со снегом, стильных финских украшений «химмели» и карнавальных масок.

На Манежной площади можно будет посмотреть, как работают мастера-стеклодувы, и узнать секреты создания новогодних игрушек из знаменитого чешского стекла. А художники из Эльзаса научат детей и взрослых мастерить традиционные французские рождественские венки.

На Митинской улице каждый день будут проходить мастер-классы по приготовлению европейских праздничных блюд: французского ягодного пирога клафути, датского рисового пудинга, немецкого кекса кристштоллен и других лакомств. На творческих занятиях здесь же можно будет смастерить елочные украшения по мотивам сказок братьев Гримм или декор из лампочек в тирольском стиле.

На Ореховом бульваре в ЮАО будут готовить венский шницель, латышский десерт бубертс из манной крупы и творога и варить сбитень и узвар. А еще – мастерить новогодние шары в стиле картин Ван Гога и Вермеера.

На площадку фестиваля улице Хачатуряна приглашают жителей ВАО – здесь можно будет создать пряничные домики из глины, свечи, рождественские венки и даже «мешок мехоноши» (у славянских народов это бродячий торговец, ответственный за сбор подарков при колядовании).

Часы работы площадок: с 11:00 до 21:00 по будним дням, с 10:00 до 22:00 – по выходным.

Подробную информацию и расписание мероприятий можно найти на сайте фестиваля «Путешествие в Рождество».

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