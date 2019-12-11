РИАМО - 11 дек. Прием заявок на премии мэра столицы «Новатор Москвы» открыт, столичные изобретатели смогут подать свои работы как в индивидуальном порядке, так и коллективами до пяти человек, сообщается на официальном сайте мэра города.

Сам конкурс состоит из трех номинаций: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Участники поделят между собой 15 премий и столько же поощрительных призов.

«В каждой номинации выделено пять направлений: «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Городская среда», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт» и «Энергетика». В финал выйдут 30 проектов — по два на каждое направление во всех трех номинациях. 15 из них станут обладателями премий», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она также напомнила, что Москва является лидером по уровню патентной активности в России. В 2018 году столичные изобретатели подали 7485 заявок на изобретения, что составляет почти треть от общего числа по всей стране. Коэффициент изобретательной активности (число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тысяч человек) в столице достигает 5,98, по России — 1,7.

«Названия номинаций выбрали сами москвичи: в голосовании на проекте «Активный гражданин» приняли участие более 146 тысяч человек. Это говорит о том, что горожане проявляют большой интерес к инновациям, меняющим их жизнь к лучшему. Новаторы — это движущая сила, способная воплотить в жизнь самые смелые идеи», — отметил в свою очередь руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.