РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Парковку грузовиков и «Газелей» запретят на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В парковочных карманах вдоль автомобильной дороги на Красногорском бульваре будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку всех транспортных средств, кроме легковых», – сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Красногорск Евгений Владимирский.

Ранее жители микрорайона Павшинская пойма неоднократно обращались к Владимирскому с просьбой освободить парковки от коммерческого транспорта, который занимает парковочное пространство и мешает обзору на проезжей части.