РИАМО - 11 дек. Зимний фестиваль проекта «Московское долголетие» пройдет 14 и 15 декабря в парке «Сокольники», участников и гостей фестиваля ожидают ледовый бал, интересные мастер-классы, выступления известных артистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зимний фестиваль «Московского долголетия» — настоящий семейный праздник. Наши участники приходят на мероприятие со своими детьми и внуками, интересно и весело проводят выходные в окружении единомышленников и друзей. Впервые в осенне-зимнем сезоне 2019/2020 участники проекта могут посещать занятия по катанию на коньках. Именно поэтому главным событием фестиваля станет ледовый бал, который подготовили москвичи старшего поколения», — сказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Каток «Лед» в «Сокольниках» станет центральной площадкой фестиваля, здесь выступит певица и футуристка Анна Семенович. Также здесь состоится ледовое шоу школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной. Помимо прочего, на катке проведут костюмированный бал и конкурс на лучший новогодний костюм. На главной площадке фестиваля выступят популярные артисты: Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Григорий Гладков, Татьяна Овсиенко и другие.

Этой зимой для участников проекта «Московское долголетие» работают секции зимних видов спорта. Так, научиться кататься на коньках можно в 17 столичных парках, а лыжные тренировки пройдут в 13 парках. На занятия можно прийти со своими коньками и лыжами или бесплатно арендовать их на время тренировки в пунктах проката.

С этого года посещать занятия в рамках проекта «Московское долголетие» могут не только женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, но и москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет.