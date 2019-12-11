РИАМО - 11 дек. Люди возлагают цветы возле здания правительства Москвы на Тверской улице в память о бывшем мэре столицы Юрии Лужкове, передает в среду корреспондент РИАМО.

У здания мэрии на Тверской установили траурный стол с фотографией Лужкова. Помимо цветов, москвичи оставляют слова поддержки в книге соболезнований. Народный мемориал огорожен и охраняется сотрудниками правоохранительных органов.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в клинике в Мюнхене в ходе операции на сердце. Ему было 83 года.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

С 2010 по 2012 год Лужков работал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

Политик имел множество наград, среди которых: ордены Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги» и другие.