РИАМО - 11 дек. В четверг, 12 декабря, в 16:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Московского областного УФАС России в сфере противодействия коррупции.

В мероприятии примут участие:

- заместитель руководителя Московского областного УФАС России Сергей Муравьев;

- помощник руководителя Московского областного УФАС России Эльвира Зайцева.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены вопросы, регулируемые федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом президента от 21 сентября 2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».

Также будут подведены итоги деятельности Московского областного УФАС России по противодействию коррупции за 2019 год.

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