РИАМО - 11 дек. Пожар произошел на западе Москвы по адресу: улица Кубинка, дом 3, корпус 2, спасатели вывели из горящей квартиры одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Пожарные оперативно ликвидировали загорание в квартире на третьем этаже на площади около 5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры одного человека. Еще один человек до прибытия пожарных спрыгнул с балкона третьего этажа. Пострадавших на месте осматривали медики скорой помощи.