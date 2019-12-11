РИАМО - 11 дек. Полицейские УМВД России по Одинцовскому городскому округу пресекли деятельность подпольного казино, расположенного в одном из частных домов на Рублево-Успенском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Игорное заведение располагалось в одном из частных домов в деревне Раздоры, работало законспирировано, преимущественно в ночные часы. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты, за которыми заранее в установленные места выезжал автомобиль», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что потенциальных игроков информировали о предстоящих покерных турнирах и работе подпольного казино в закрытых группах мессенджеров.

В помещении казино сотрудники полиции обнаружили администратора, а также игроков и охранника.

«В результате обыска оперативниками обнаружено и изъято: 21 игровой терминал, два покерных стола, рулетка, счетные машинки, денежные средства, колоды карт, игровые фишки различного номинала и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела», – отметила Петрова.

Собственника частного дома, где было расположено казино, удалось установить. По данному факту принято процессуальное решение.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов незаконной деятельности», – заключила Петрова.