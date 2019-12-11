РИАМО - 11 дек. В деревне Фуньково Одинцовского округа в рамках планового ремонта многоквартирных жилых домов работы ведутся сразу на 11 кровлях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Работы выполняются за счет средств регионального Фонда капитального ремонта. На внеочередном заседании местной комиссии было решено провести капитальный ремонт кровель всех многоквартирных домов бывшего военного объекта. Специалисты обследовали в квартале Наташино 11 жилых зданий. Работы стартовали в начале 2019 года.

«На капитальный ремонт кровель многоквартирных домов квартала Наташино в деревне Фуньково выделено более 29 миллионов рублей. Этот жилой фонд давно нуждался в капитальном ремонте. Включить данные дома в программу по капремонту стало возможным только после передачи военного городка от министерства обороны РФ в ведение Одинцовского округа», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Кровли двух жилых домов уже обновлены - капитально отремонтированы чердачные помещения, полностью заменены стропильные системы крыш. Программа капитального ремонта кровель на территории бывшего военного городка Фуньково будет завершена до конца 2019 года.