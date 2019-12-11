РИАМО - 11 дек. Фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва» пройдет с 28 декабря по 12 января в парке Победы на Поклонной горе, здесь можно будет увидеть свыше 50 фигур и композиций изо льда от 150 авторов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ледяные скульптуры будут представлять из себя копии популярных памятников архитектуры, среди которых Московский Кремль и храм Христа Спасителя. Также композиции посвятят достижениям в области культуры, науки, спорта.

«Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны», — сказал автор фестиваля Александр Ковтунец.

В этом году фестиваль «Ледовая Москва» пройдет в пятый раз, его главной темой станут великие русские достижения. Гостей также ждут концерты, карнавальные шествия, спектакли, цирковые шоу и другие развлечения. Фестивальные площадки будут работать ежедневно с 11:30 до 22:30, вход бесплатный.