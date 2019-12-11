РИАМО - 11 дек. Политехнический музей в Москве собирается пополнить свою постоянную экспозицию уникальными технологически сложными экспонатами, на их создание предполагается направить 512 миллионов рублей из средств федеральной субсидии, сообщается на сайте RosTender.info.

Экспонаты будут включать специально разработанное программное обеспечение и мультимедийные решения.

«К примеру, здесь появится инсталляция, которая будет демонстрировать принципы гравитации и искривления пространства-времени, инсталляции «Черная дыра», «Большой взрыв» и «Галактики», - отмечается в материале.

Посетители смогут увидеть современную модель атома, интерактивную таблицу Менделеева, конструктор запахов, объект «Зоопарк клеток» и многое другое.

Всего в музее появится более 60 мультимедийных экспонатов. Как ожидается, их можно будет увидеть в декабре 2020 года. Контроль за работой инсталляций планируют вести с помощью автоматизированной системы мониторинга и управления.

Администрация музея объявила тендер по выбору подрядчика, который возьмется за разработку экспонатов и системы. Заявки от участников тендера принимают до 31 декабря, а его итоги подведут 22 января.

«Экспонаты должны соответствовать высоким требованиям качественного визуального исполнения, высокотехнологичным современным решениям и быть ориентированными на максимально доступную коммуникацию для всех типов посетителей с разным культурным и социальным бэкграундом», - отмечается в документации тендера.