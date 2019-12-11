РИАМО - 11 дек. Александр Ципко из подмосковного Одинцова победил в номинации «Умный кегельринг» в соревнованиях на Кубок губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Представители Одинцовского городского округа приняли участие в областном форуме инноваций и предпринимательства, который прошел в доме правительства региона. Его участниками стали более 2,7 тысячи человек. В программе были интерактивная выставка инноваций, а также Кубок губернатора по робототехнике.

«Наши ребята, которые занимаются в кружках робототехники, оказались в числе 462 участников Кубка губернатора. Соревнования проходили в семи дисциплинах - «сумо роботов», «кегельринг», «хоккей роботов», Korolev robotic challenge, «движение по линии», «лабиринт», «проектная». Отдельно проводились соревнования по хакатону», - отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что ученик сети кружков по робототехнике Александр Ципко занял первое место в категории «Умный кегельринг». Подготовил победителя тренер Денис Фирсов.

На интерактивной выставке инноваций, прошедшей в рамках форума, были представлены разработки представителей компаний-лидеров в области IT-решений, андроидной роботехники, нейротехнологий, беспилотных летательных аппаратов, космических, медицинских и аграрных технологий.