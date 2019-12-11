РИАМО - 11 дек. Небольшие осадки и температура до плюс 4 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 2-4 градуса, в конце дня с понижением до минус 1 градуса, по области - 0 - плюс 4 градуса, также с понижением к концу дня, но уже до минус 3 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет отметки в 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормального.

Для метеозависимых людей сохраняются условия термического дискомфорта - влажно-прохладные с низким содержанием кислорода в воздухе и ощутимыми колебаниями атмосферного давления.

«Недомогание, ухудшение самочувствия, снижение активности и депрессивное настроение могут отмечаться как у людей, страдающих хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, так и у практически здоровых и не метеозависимых», - предупредили специалисты.