РИАМО - 10 дек. Четверо спортсменов из Звенигорода Одинцовского городского округа завоевали награды различного достоинства на международном «Турнире спортивной славы» в белорусском Могилеве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет из России, Белоруссии, Латвии и Украины. Представители Звенигорода - Денис Игнатьев, Дмитрий Миськов, Владислав Сокольников и Алексей Быков - вернулись в Одинцовский округ с наградами.

«Денис Игнатьев стал первым в упражнениях на кольцах и опорном прыжке. Дмитрий Миськов завоевал бронзу в упражнениях на перекладине и в опорном прыжке. Владислав Сокольников стал вторым на брусьях, третьим – на кольцах и в вольных упражнениях, Алексей Быков - третий на коне-махе. Поздравляю наших спортсменов и желаю им дальнейших успехов», - сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Звенигородские гимнасты также стали победителями всероссийских соревнований «Кубок губернатора Калужской области», которые прошли в Обнинске. Владислав Новокшонов одержал победу в опорном прыжке, серебро на этом же снаряде завоевала Ангелина Шумиленко.