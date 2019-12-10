РИАМО - 10 дек. В этом году в Подмосковье благоустраивали 50 общественных пространств и военные городки, предварительные итоги работы уже подведены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Как уточнил министр благоустройства Михаил Хайкин, в области два года реализуют масштабную программу по благоустройству.

«В Подмосковье в 2019 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство 50 общественных пространств и реализация четырех проектов победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - Коломна, Зарайск, Дубна и Сергиев Посад. Работы по 48 территориям завершены, остальные находятся в завершающей стадии», - говорится в сообщении.

В этом году завершили работы на озере Сенеж в Солнечногорске. В качестве главного элемента был выбран причал для рыбной ловли, достаточно далеко от шумных мест. Рядом — песчаный пляж, летом здесь можно загорать, круглогодично — заниматься спортом.

В ЗАТО Молодежный благоустроена территория перед пропускным пунктом с организацией новых парковочных мест, мощением плиткой и реконструкцией здания пропускного пункта, оформлена въездная группа. В Королеве благоустроили Сквер покорителей космоса, где были проведены работы по устройству плиточного покрытия, освещения, архитектурно-художественной подсветки, видеонаблюдения.

Завершена первая очередь благоустройства улицы Левонапрудной и Музея игрушки в Сергиевом Посаде. Здесь облагорожена территория набережной Келарского пруда с установкой многоуровневых пешеходных мостков, под которой установлены качели с видом на водоем. В Пересвете благоустроили площадь Защитников Отечества и пешеходную зону у ДК «Космос».

В Домодедове благоустроили площадь перед зданием Главпочтамта. Территория разделена на несколько зон – появились места для активного и пассивного отдыха. В Волоколамском городском округе благоустроено два общественных пространства: территория у ФОКа «Лама», с прилегающей пешеходной зоной и территория у железнодорожного вокзала.

«В этом году мы благоустроили шесть военных городков, во всех работы уже завершены. Благоустройство военных городков влияет на качество жизни всех местных жителей без исключения», - отметил Хайкин.