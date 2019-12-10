РИАМО - 10 дек. На биостанции «Лосиный остров» произошло важное событие – появилась новая самка, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров».

Молодая лосиха отличается интересным окрасом. По всей шерсти видны пятнышки, похожие на веснушки, что делает ее похожей на пятнистых оленей, которые стали теперь соседями.

«Лосиха очень неравнодушна к сладким сухарикам с изюмом. Придите к ней в гости с таким угощением – она будет признательна. Конечно, ветеринары следят за рационом Майи – сладкое в больших количествах вредно. Все в разумных пределах», - сказал директор «Лосиного острова» Рустам Якубов.

На данный момент Майя перешла на общий режим - завтракает и ужинает по расписанию, принимает гостей-туристов, общается с сотрудниками.

Лосиха Майя общительна и любопытна. За это качество ее и полюбили все сотрудники биостанции.

После реабилитации планируется выпуск животного в естественную среду обитания.