РИАМО - 10 дек. Для жителей и гостей Московской области дома культуры подготовили разнообразные новогодние программы, ожидается, что на праздники ДК посетят свыше 330 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что в Подмосковье работают 915 домов культуры. Новогодние праздники все муниципальные и сельские ДК готовят особенно.

«Жителей и гостей региона ждут театрализованные представления, интерактивные программы для детей, театральные премьеры, народные гуляния, мастер-классы, конкурсы, концерты, кинопоказы, квесты, балы и маскарады. Ожидается, что за 10 дней новогодних праздников мероприятия домов культуры посетит более трети миллиона жителей и гостей региона», - добавила Харламова.

По ее словам, в качестве организаторов праздников в ДК выступят как профессиональные коллективы Подмосковья, так и звезды столичной сцены.

Например, в мытищинском Дворце культуры «Яуза» состоятся цирковая сказка и интермедия около елки «Приключение Машеньки в новогоднюю ночь», фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза», цирковое представление «Новогоднее приключение в Изумрудном городе», большой новогодний концерт Владимира Кузьмина и так далее.