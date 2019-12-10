РИАМО - 10 дек. Свыше 30 жителей Дмитрова приняли участие в уроке танцев от знаменитого балетмейстера Гедиминаса Таранды, мероприятие прошло в рамках программы «Активное долголетие», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с октября. Жители могут бесплатно посещать различные активности и экскурсии.

«Активное долголетие» - это поворот к культуре. Приятно, что люди, которым за 60, не выброшены из социальной, активной жизни. Они могут прийти, чему-то научиться и жизнь может начаться заново. Актеры, спортсмены - с удовольствием в этом проекте участвуем, потому что мы работаем для тех людей, которые ушли на пенсию», - сказал Таранда.

Также принимавшая участие в мастер-классе советник губернатора по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева отметила, что на урок пришли жизнерадостные, оптимистичные люди, у которых есть желание выразить себя через творчество.

«Я приглашаю вас на все мероприятия по губернаторской программе «Активном долголетии», на наши фестивали», - добавила Ширалиева.

Занятие танцами помогает людям старшего поколения держать себя в форме, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, позволяет приятно проводить время в компании единомышленников.

«Я занимаюсь бальными танцами - это физкультура и долголетие. Я в восторге! В сегодняшнем мастер-классе я получила хорошие навыки. Совсем по-другому себя ощущаешь – можешь свободно двигаться, подстроиться под партнера по танцам», - поделилась одна из участниц проекта «Активное долголетие» Татьяна Виноградова.

Уже более 9 тысяч человек записались на танцы в учреждения и клубы «Активного долголетия». В июле в Балашихе был установлен мировой рекорд по «Зумбе Континенталь» - в танцевальном флэшмобе приняли участие более 1,6 тысячи представителей «серебряного возраста» из Подмосковья.

Ознакомиться со всеми возможностями проекта «Активное долголетие», записаться на занятия и экскурсии можно на портале.