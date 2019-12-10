РИАМО - 10 дек. Объявлен электронный аукцион по продаже двухэтажного здания с земельным участком в Кашире, в нем можно создать гостиницу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь здания составляет 1406,2 квадратных метров, площадь участка - 2197 квадратных метров. Лот находится по адресу: Кашира, улица Ильича, дом 73. Вид разрешенного использования земельного участка: гостиничное обслуживание.

«Гостиничный бизнес является одним из самых перспективных и выгодных, обладает высокими шансами на успешное развитие. Правильно выстроенная предпринимательская деятельность дает хорошую перспективу, гарантированный успех и стабильный доход», - говорится в сообщении.

Земельный участок расположен рядом с рекой Окой и озером Плющево, в пешей доступности от железнодорожной станции и автовокзала.

У потенциальных инвесторов есть уникальная возможность в ходе торгов приобрести в собственность инвестиционно выгодное здание с земельным участком по цене ниже рыночной стоимости имущества за 3,6 миллиона рублей, при рыночной стоимости в 7,3 миллиона рублей.