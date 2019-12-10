РИАМО - 10 дек. Гости музея писем А.П. Чехова могут отправить своим родным, друзьям, знакомым новогодние открытки, на которых будут стоять сувенирные штемпели музея, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Здесь можно написать и письмо Деду Морозу. Все послания обязательно попадут в Великий Устюг, в резиденцию доброго волшебника», - говорится в сообщении.

Сотрудники музея считают, что такое оригинальное послание станет замечательным новогодним или рождественским подарком, сюрпризом.

Новогодняя акция в музее писем А.П. Чехова предусматривает и использование своих бланков при отправлении писем.