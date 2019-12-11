РИАМО - 11 дек. В доме правительства Московской области в среду пройдет международный спортивный форум «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Событие включит в себя несколько сессий, специализированную выставку и вручение премии лучшим представителям спортивной индустрии в разных номинациях.

«Дискуссии форума будут строиться по направлениям управления спортивной инфраструктурой, регионального спортивного менеджмента, спортивного туризма, маркетинга, цифровизации отрасли», – говорится в сообщении.

Для всех участников в день форума будет работать выставка спортивной индустрии. Гостями мероприятия станут известные спортсмены, общественные деятели, спортивные менеджеры и функционеры.

Кроме того, в рамках форума состоится вручение премии «Живу спортом» в пяти номинациях: «Лучший управленец органа государственной власти», «Лучший управленец спортивного сооружения», «Лучшая спортшкола», «Лучшая региональная федерация» и «Лучшая общественная инициатива».

«Первый международный спортивный форум в Подмосковье мы провели в 2017 году. Это был полезный опыт. Формат мероприятия эффективен для обсуждения тенденций, поиска новых решений в области спорта и спортивного менеджмента», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.