РИАМО - 10 дек. В прямом эфире Одинцовского телевидения 11 декабря заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Коротаев ответил на вопросы жителей о раздельном сборе мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на раздельный сбор мусора. Услугу по вывозу твердых коммунальных отходов в городском округе оказывает Рузский региональный оператор. К его работе в течение года у жителей муниципалитета возникало немало нареканий.

«В среду, 11 декабря, в прямом эфире Одинцовского телевидения заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Коротаев ответит на вопросы телезрителей. Тема программы - «Раздельный сбор мусора: итоги года», - говорится в сообщении.

В программе также примет участие представитель Рузского регионального оператора. Задать свои вопросы гостям в студии можно будет по телефону прямого эфира - 8(495)508-86-84.