РИАМО - 10 дек. В Москве завершили расследование уголовного дела по факту нападения осенью 2019 года на сотрудника центрального аппарата СК России полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб, сообщается на сайте ведомства.

Следствием детально установлены обстоятельства нападения и причины, вызвавшие данные действия.

«В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость», - говорится в сообщении.

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации следователи направили постановление о применении обвиняемому меры медицинского характера.

Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению граждан и документационному обеспечению СК России. Он был одним из тех сотрудников, кто лично общался с заявителями, оказывал возможную помощь, вникал в их проблемы и помогал их решить.

Руководством Следственного комитета принято решение оказывать возможную поддержку семье Капустина, у которого остался несовершеннолетний сын.