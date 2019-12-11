РИАМО - 11 дек. Горячая телефонная линия, посвященная предоставлению услуг в управление Росреестра по Подмосковью, состоится в среду, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«На официальном портале Росреестра функционируют электронные сервисы, с помощью которых можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, подать документы на государственный кадастровый учет или единую учетно-регистрационную процедуру», - говорится в сообщении.

Также там можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, проверить наличие или отсутствие ограничений прав, воспользоваться сервисом «Личный кабинет правообладателя» и отследить статус своей заявки online.

При возникновении вопросов и затруднений при использовании электронных сервисов специалисты Росреестра, а также заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Максим Михалин и ведущий специалист-эксперт Александр Веселов, ответят на интересующие вопросы.

Звонки по телефону горячей линии: 8 (499) 148-92-70, будут приниматься с 11:00 до 13:00 11 декабря.