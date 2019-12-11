РИАМО - 11 дек. На трех площадках ВДНХ в среду состоятся мастер-классы, викторины и танцевальные шоу, посвященные Международному дню танго, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«11 декабря на ВДНХ отметят Международный день танго. Гостей главной выставки страны ждут зажигательные танцы, мастер-классы, викторины и танцевальные шоу. Праздник пройдет сразу на трех площадках — на катке ВДНХ, в павильоне №34 «Космос» и в доме культуры», - говорится в сообщении.

На катке ВДНХ с 17:00 до 22:00 пройдет викторина «Мир танго». Участникам предстоит найти восемь аниматоров с большой красной розой, получить у них специальную карточку и ответить на вопросы. Тот, кто справится со всеми заданиями, сможет поучаствовать в суперрозыгрыше. Для этого нужно сдать карточку в павильон проката коньков № 1. Имена победителей объявят 22 декабря на официальных аккаунтах ВДНХ в социальных сетях. Призы — подарочные сертификаты в хореографическую школу

на 12 занятий.

Также на катке с 17:00 до 22:00 пройдет акция «Знакомства на ВДНХ». Всем желающим раздадут наклейки с изображением розы, которые можно прикрепить к верхней одежде. Это будет являться знаком того, что человек хочет с кем-нибудь познакомиться. В 21:50 все участники акции соберутся возле фонтана «Дружба народов», чтобы сделать совместное фото на память.

Кроме того, с 18:00 до 20:00 возле фонтана «Дружба народов» состоится танцевальное шоу «Танго на льду». Перед зрителями выступят опытные фигуристы. А чуть дальше, на «Аллее влюбленных», будут проходить мастер-классы по танго на льду.

В павильоне № 34 «Космос» пройдет пятиминутный перформанс «Балетное танго» от артистов театра «Кремлевский балет». Три пары профессиональных танцовщиков с помощью движений расскажут об истории танго и его родине — солнечной Аргентине.

Начало в 19:00 и в 20:00

«В 20:00 в доме культуры на ВДНХ стартуют мастер-классы по танго. Занятия проведут опытные танцовщики, а за музыку будет отвечать танго-диджей Сергей Орлов. Для тех, кто уже умеет танцевать, в большом зале дома культуры впервые пройдет милонга — тематическая вечеринка, посвященная латинским танцам», - добавляется в материале.

Вход на каток и в павильон «Космос» по обычным билетам. В Дом культуры попасть можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Танго появилось в 1880-е годы на границе Аргентины и Уругвая. Наибольшую популярность танец приобрел в 1930–1950-х годах. 11 декабря 1977 года Аргентина впервые отметила День танго, приурочив его к годовщине со дня рождения исполнителя Карлоса Гарделя и 78-летию композитора Хулио Де Каро.